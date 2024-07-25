Агрессивные чайки атакуют больницы в Амстердаме

Нападения агрессивных чаек на больницы заставили медицинский центр изменить процедуры.

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Две больницы в Амстердаме, Нидерланды, обнародовали предупреждение для сотрудников из-за роста случаев нападений агрессивных чаек. По информации NU.nl, инциденты стали более частыми в последние дни.

Медицинский центр Амстердамского университета (UMC) сообщил, что чайки напали на нескольких работников больниц, которые не ожидали агрессии. Нападения в основном случаются на пешеходном маршруте возле психиатрического корпуса одной из больниц. Эксперты считают, что чайки защищают свои гнезда, которые они свили неподалеку.

Один из медиков поделился своим опытом: «Чайка свила гнездо между рядами автомобилей. Это было ужасно. Сегодня я поставил велосипед с другой стороны здания, потому что не решился припарковаться там».

Представитель UMC отметил, что больницы обратились за консультацией к орнитологу, который посоветовал, как действовать в случае нападения чаек. «Сохраняйте спокойствие и размахивайте чем-то над головой, например, брелоком с пропуском. Чайки не любят это и обычно не опускаются ниже той высоты, на которой вы машете», - пояснил представитель больницы в комментарии NU.nl.

Медицинские учреждения призвали всех сотрудников соблюдать осторожность и следовать указаниям для избежания нежелательных контактов с птицами.

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