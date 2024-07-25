Электронная система, которая обеспечит прозрачную регулировку обращения медицинского каннабиса, заработает уже в октябре

Правительство приняло постановление об электронной информационной системе учета каннабиса.

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В Украине будет внедрена электронная информационная система, которая должна обеспечить прозрачное регулирование обращения медицинского каннабиса на каждом из его этапов. Ожидается, что она заработает уже в октябре этого года. Соответствующее постановление приняло Правительство 25 июля.

Как сообщили в Минздраве, документом утвержден порядок функционирования электронной системы, предусматривающий, что все операции с медицинским каннабисом должны фиксироваться и учитываться в течение следующего дня после их осуществления. Речь идет о более чем 30 видах операций по более чем 10 объектам учета.

Среди прочего в системе будет фиксироваться производство семян медицинского каннабиса, посев, клонирование, посадка растений и посадочного материала, отправка образцов на лабораторное исследование, сбор растений, перевозка, покупка, изготовление лекарств, уничтожение отходов, отпуск в аптеке и т.д. Учету будут подлежать семена, посадочный материал, растения, внутриаптечные заготовки, лекарства, отходы и т.д.

Кроме того, все виды деятельности, связанные с медицинским каннабисом, будут лицензированы.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, каждое растение каннабиса, каждая изготовленная из него единица продукта будет иметь уникальный идентификатор, который обеспечит полный контроль над их обращением и позволит гарантировать качество и безопасность лекарств, а также сделает невозможным несанкционированное обращение.

Владельцем и администратором электронной системы будет Госликслужба. Однако будет обеспечен обмен данными между ней и другими государственными системами и реестрами.

Зарегистрироваться и пользоваться системой смогут субъекты учета (лицензиаты), уполномоченные лица Госликслужбы, Минздрава, Нацполиции и СБУ. Доступ к системе будет бесплатным, круглосуточным и будет осуществляться с использованием квалифицированной электронной подписи.

Постановление об электронной информационной системе учета каннабиса вступает в силу 16 августа 2024 года. Ожидается, что система заработает в октябре 2024 года.

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