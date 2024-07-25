В Одессе иностранец избил женщину, которая вступилась за кондуктора

Мужчина бил женщину руками и ногами, держа ее за волосы.

Полиция Одессы расследует обстоятельства избиения женщины возле троллейбусной остановки на улице Успенской. Об инциденте сообщил очевидец.

По информации правоохранителей, 38-летний мужчина из соседней страны, проживающий в Одессе, во время поездки в общественном транспорте начал ссору с кондуктором. Мужчина утверждает, что она оскорбила его жену. Конфликт заметила 30-летняя одесситка, которая проезжала мимо троллейбуса на своем автомобиле. Женщина припарковала машину и пошла на помощь кондуктору.

Злоумышленник переключил свое внимание на нее и начал избивать руками и ногами, держа потерпевшую за волосы. Полиция, прибывшая на вызов, остановила нападавшего.

Мужчину доставили в отделение полиции для установления всех обстоятельств происшествия. Медицинское освидетельствование показало, что в его организме было 1,22 промилле алкоголя.

По факту избиения женщины начато уголовное производство по ч.1 ст.125 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за умышленное легкое телесное повреждение. В рамках расследования назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит характер и степень тяжести повреждений потерпевшей. После получения экспертного заключения будет решен вопрос о сообщении подозреваемому о подозрении, сообщили в полиции.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 850 гривен, общественных работ сроком до 200 часов или исправительных работ сроком до одного года.

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