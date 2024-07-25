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В Одесі іноземець побив жінку, яка заступилася за кондукторку

23:12, 25 липня 2024
Чоловік бив жінку руками та ногами, тримаючи її за волосся.
В Одесі іноземець побив жінку, яка заступилася за кондукторку
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Поліція Одеси розслідує обставини побиття жінки біля тролейбусної зупинки на вулиці Успенській. Про інцидент повідомив очевидець.

За інформацією правоохоронців, 38-річний чоловік з сусідньої країни, який проживає в Одесі, під час поїздки у громадському транспорті розпочав сварку з кондукторкою. Чоловік стверджує, що вона образила його дружину. Конфлікт помітила 30-річна одеситка, яка проїжджала повз тролейбус на своєму автомобілі. Жінка припаркувала машину та пішла на допомогу кондукторці.

Зловмисник переключив свою увагу на неї та почав бити руками й ногами, тримаючи потерплу за волосся. Поліція, яка прибула на виклик, зупинила нападника.

Чоловіка доставили до відділення поліції для встановлення всіх обставин події. Медичне освідчення показало, що в його організмі було 1,22 проміле алкоголю.

За фактом побиття жінки розпочате кримінальне провадження за ч.1 ст.125 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за умисне легке тілесне ушкодження. В рамках розслідування призначено судово-медичну експертизу, яка встановить характер і ступінь тяжкості ушкоджень потерпілої. Після отримання експертного висновку буде вирішено питання про повідомлення підозрюваному про підозру, повідомили в поліції.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 850 гривень, громадських робіт строком до 200 годин або виправних робіт строком до одного року.

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