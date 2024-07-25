В Одесі іноземець побив жінку, яка заступилася за кондукторку

Чоловік бив жінку руками та ногами, тримаючи її за волосся.

Поліція Одеси розслідує обставини побиття жінки біля тролейбусної зупинки на вулиці Успенській. Про інцидент повідомив очевидець.

За інформацією правоохоронців, 38-річний чоловік з сусідньої країни, який проживає в Одесі, під час поїздки у громадському транспорті розпочав сварку з кондукторкою. Чоловік стверджує, що вона образила його дружину. Конфлікт помітила 30-річна одеситка, яка проїжджала повз тролейбус на своєму автомобілі. Жінка припаркувала машину та пішла на допомогу кондукторці.

Зловмисник переключив свою увагу на неї та почав бити руками й ногами, тримаючи потерплу за волосся. Поліція, яка прибула на виклик, зупинила нападника.

Чоловіка доставили до відділення поліції для встановлення всіх обставин події. Медичне освідчення показало, що в його організмі було 1,22 проміле алкоголю.

За фактом побиття жінки розпочате кримінальне провадження за ч.1 ст.125 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за умисне легке тілесне ушкодження. В рамках розслідування призначено судово-медичну експертизу, яка встановить характер і ступінь тяжкості ушкоджень потерпілої. Після отримання експертного висновку буде вирішено питання про повідомлення підозрюваному про підозру, повідомили в поліції.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 850 гривень, громадських робіт строком до 200 годин або виправних робіт строком до одного року.

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