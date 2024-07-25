Кабмин провел заседание: какие решения приняли 25 июля

Правительство утвердило Государственный стандарт профильного среднего образования.

Источник фото: kmu.gov.ua

В четверг, 25 июля, Кабинет Министров провел заседание, в ходе которого рассмотрел ряд вопросов. Какие решения приняли, сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Так, Кабмином было:

— Внесено зміни до Порядку визначення територій відновлення, затвердженого постановою КМУ від 18.07.2023 № 731. Актуалізовано критерії, необхідні для віднесення територіальних громад, які постраждали внаслідок збройної агресії рф, до територій відновлення (функціонального типу територій), що забезпечить прискорене відновлення та розвиток регіонів, територіальних громад.

— Затверджено, відповідно до частини третьої статті 44 ЗУ «Про повну загальну середню освіту», Державний стандарт профільної середньої освіти. Державний стандарт визначає вимоги до обовʼязкових результатів навчання здобувачів профільної середньої освіти, загальний обсяг їх навчального навантаження, розподілений за освітніми галузями, структуру та зміст профільної середньої освіти. Передбачено, що Державний стандарт профільної середньої освіти застосовується з 01.09.2027 для здобувачів освіти, які навчаються за програмами дванадцятирічної повної загальної середньої освіти.

— Внесено зміни до постанови КМУ від 04.11.2015 N 890 «Деякі питання забезпечення запровадження електронного сервісу з проставлення апостиля». Викладено у новій редакції Порядок ведення Електронного реєстру апостилів, що визначає процедуру функціонування Електронного реєстру апостилів та наповнення його відомостями про проставлення спеціальної відмітки «Apostille» (Convention de la Haye du 5 octobre 1961) на офіційних документах, які були складені на території України, яким відповідно до статті 5 Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, засвідчуються справжність підпису, в якій якості виступала особа, що підписала документ та автентичність відбитка печатки або штампа, яким скріплений документ. Передбачено електронну інформаційну взаємодію з Єдиним державним вебпорталом електронних послуг, національними електронними інформаційними ресурсами та іншими інформаційно-комунікаційними системами засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта»; документальне відтворення процедури проставлення апостиля; надання відомостей про проставлений апостиль з відображенням документа чи сканованої копії документа (для документа, створеного в паперовій формі), на якому проставлено такий апостиль; формування контрольного коду перевірки апостиля.

— Внесено зміни до постанови КМУ від 05.03.2024 N 247 «Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії». Виділено кошти з фонду ліквідації наслідків збройної агресії на фінансування проектів «Реконструкція комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу N 1 «Дружба» Синельниківської міської ради» у Дніпропетровській області (75 млн гривень) та «Нове будівництво закладу дошкільної освіти (ясла садок) по вул. Енергетиків, м. Нетішин Хмельницької області» (50 млн гривень) в рамках передбаченої Мінінфраструктури субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів (обʼєктів, заходів), спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії.

— Погоджено пропозицію Міністерства фінансів стосовно реалізації протягом двох років експериментального проекту щодо функціонування системи управління податковими ризиками (комплаєнс-ризиками) в Державній податковій службі. Затверджено Порядок реалізації експериментального проекту, що визначає механізм реалізації експериментального проекту щодо функціонування системи управління податковими ризиками (комплаєнс-ризиками) в Державній податковій службі, а також впровадження нових підходів управління податковими ризиками (комплаєнс-ризиками) в ДПС без залучення до процесу платника податків безпосередньо. Метою експериментального проекту є впровадження в організацію та діяльність ДПС міжнародних підходів до управління, що грунтуються на управлінні податковими ризиками (комплаєнс-ризиками), щодо підвищення рівня дотримання платниками податків своїх податкових обовʼязків.

— Внесено зміни до Порядку сприяння координації діяльності центральних органів виконавчої влади для підтримки участі України у Багатосторонній координаційній платформі донорів для України. Доповнено систему міжвідомчої координації діяльності центральних органів виконавчої влади з питань участі у Багатосторонній платформі таким учасником, як представник Уряду України у секретаріаті Багатосторонньої координаційної платформи донорів при Генеральному директораті Європейської Комісії з питань сусідства та переговорів з розширення.

— Внесено зміну до розпорядження КМУ від 12.04.2024 N 317 «Про виділення коштів з резервного фонду». Додатково виділено з резервного фонду державного бюджету Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів (для Державного агентства водних ресурсів) 258 млн 418,9 тис. гривень на здійснення заходів, повʼязаних з подачею поверхневих вод каналом Дніпро-Інгулець, для стабільного забезпечення питною водою населення м. Миколаєва та Кривий Ріг до кінця бюджетного року.

— Здійснено розподіл обсягу додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у звʼязку з повномасштабною збройною агресією російської федерації, за ІІ квартал 2024, з урахуванням фактичних надходжень до місцевих бюджетів податку на доходи фізичних осіб за січень - червень 2024 для обласного бюджету Луганської області та 124 бюджетів територіальних громад в обсязі 285,9 млн гривень.

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