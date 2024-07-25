Зеленский поручил Шмыгалю рассмотреть петицию против повышения тарифов на электроэнергию

Зеленский ответил на петицию граждан чтобы запретить повышение тарифов на свет во время войны.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю рассмотреть петицию, призывающую запретить повышение тарифов на электроэнергию. Соответствующее распоряжение было предоставлено в ответе на петицию, которая набрала необходимые 25 тысяч подписей на сайте Офиса президента.

Автор петиции обратился к президенту с просьбой запретить повышение тарифов на электроэнергию, аргументируя это тяжелым материальным положением граждан во время войны. «Уровень зарплат в Украине, особенно в областных центрах, уже не соответствует стоимости электроэнергии. Правительство и Вы лично обещали ввести мораторий на повышение тарифов до конца войны, но к сожалению, эти обещания не были выполнены. Народ Украины сталкивается с огромными финансовыми трудностями, а особенно тяжело приходится людям пенсионного возраста. В таких условиях повышение тарифов на электроэнергию становится непосильным бременем для большинства граждан», - говорится в тексте петиции.

Президент Зеленский подтвердил важность вопроса и предложил премьер-министру Шмыгалю рассмотреть петицию, акцентируя внимание на соблюдении конституционных прав и свобод граждан. Среди дополнительных предложений Зеленского:

- Ускорение создания новой децентрализованной генерации электроэнергии.

- Регулярное информирование населения о состоянии топливно-энергетического комплекса и использовании средств на его восстановление.

- Принятие мер для экономии энергоресурсов потребителями.

Президент также подчеркнул, что правительство отвечает за государственную ценовую политику и социальную защиту граждан, а также за регулирование ценообразования и управление объектами государственной собственности.

О результатах рассмотрения петиции Кабинет Министров обещает сообщить в течение месяца.

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