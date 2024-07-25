«Очень порядочный парень»: как характеризуют подозреваемого в убийстве Ирины Фарион знакомые

Соседи и друзья задержанного в убийстве Ирины Фарион не верят в его виновность.

Как сообщалось, в Днепре задержали 18-летнего парня, которого подозревают в убийстве Ирины Фарион. Вероятно стрелка идентифицировали с помощью смарт-камер видеонаблюдения.

Местный житель Ян рассказал, что знает задержанного с пяти лет, ведь они вместе посещали спортивные секции.

«Живет с мамой, очень порядочный парень. Он хорошо учится, никогда бы не подумал, что он может такое сделать, я уверен, что он такого не делал. Как я знаю, он никуда не выезжал за последнее время, мама общается с его мамой, то не было такой информации, что он выезжал куда-то», - говорит он.

Соседка семьи Илона также отзывается о семье задержанного положительно: «С мамой вижусь каждую неделю, очень хороший человек, и отец тоже самое. Помогал много детям, и по футболу и везде. Вообще такие родители безотказные. Мальчик и самостоятельный, и целеустремленный, и выбрал профессию. Ничего не могу сказать, я от этого в шоке, не могу в это поверить. Это как подстава», - говорит женщина.

При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры задержанному готовится сообщение о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины) и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Председатель Нацполиции Иван Выговский отметил, что для задержания была проведена масштабная и кропотливая работа сотен полицейских.

«Бессонные ночи, тысячи проверенных людей, сотни пройденных километров и осмотренных гектаров леса, десятки гигабайт видео дали свой результат - полицейские разоблачили и задержали убийцу Ирины Фарион сегодня в городе Днепр», - отметил он.

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