«Дуже порядний хлопець»: як характеризують підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон знайомі

Сусіди та друзі затриманого у вбивстві Ірини Фаріон не вірять у його винуватість.

Як повідомлялося, у Дніпрі затримали 18-річного хлопця, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон. Ймовірно стрілка ідентифікували за допомогою смарт-камер відеоспостереження.

Місцевий житель Ян розповів, що знає затриманого з п'яти років, адже вони разом відвідували спортивні секції.

«Живе з мамою, дуже порядний хлопець. Він гарно вчиться, ніколи б не подумав, що він може таке зробити, я впевнений, що він такого не робив. Як я знаю, він нікуди не виїздив за останній час, мама спілкується з його мамою, то не було такої інформації, що він виїздив кудись», — каже він.

Сусідка родини Ілона також відгукується про сім'ю затриманого позитивно: «З мамою бачусь кожен тиждень, дуже хороша людина, і батько теж саме. Допомагав багато дітям, і по футболу і скрізь. Взагалі такі батьки безвідмовні. Хлопчик і самостійний, і цілеспрямований, і вибрав професію. Нічого не можу сказати, я від цього в шоці, не можу в це повірити. Це як підстава», — каже жінка.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури затриманому готується повідомлення про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України) та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Голова Нацполіції Іван Виговський зазначив, що для затримання було проведено масштабну та копітку роботу сотень поліцейських.

«Бесонні ночі, тисячі перевірених людей, сотні пройдених кілометрів та оглянутих гектарів лісу, десятки гігабайт відео дали свій результат - поліцейські викрили та затримали вбивцю Ірини Фаріон сьогодні у місті Дніпро», - зазначив він.

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