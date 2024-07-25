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Вбивство Ірини Фаріон: Володимир Зеленський повідомив про затримання підозрюваного, йому 18 років

15:09, 25 липня 2024
Очільнику МВС Ігорю Клименку доручили представити суспільству всі деталі.
Вбивство Ірини Фаріон: Володимир Зеленський повідомив про затримання підозрюваного, йому 18 років
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У Дніпрі затримали 18-річного хлопця, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.

«Щойно міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів мені про затримання в Дніпрі підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон», - написав він. «Затримано 18-річного хлопця. Тривають необхідні слідчі дії та експертизи. Доручив міністру внутрішніх справ представити суспільству всі деталі».

За словами Зеленського, операція із затримання була дуже непростою.

«Протягом цих днів над розкриттям убивства працювали сотні фахівців Національної поліції України, СБУ та інших служб. Я вдячний кожному й кожній, хто щодня додавав більше фактів до картини злочину та наближає встановлення повної правди», - повідомив Президент.

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Деталі затримання підозрюваного у Дніпрі оприлюднив Ігор Клименко:

«Є достатньо доказів стверджувати, що саме затриманий стріляв у мовознавицю. 139 годин безперервної роботи величезної команди оперативників, слідчих, кримінальних аналітиків, експертів, інших поліцейських служб, співробітників Служби безпеки України.

Перевірили кожен куточок по маршруту відходу стрільця та обшукали близько 100 га лісу.

Врешті підозрюваного вистежили. Встановили особу. Маючи його фото, це була справа часу: смарт-камери відеоспостереження зловили його всюди.

Ідентифікація зловмисника та його затримання - кропіткий процес, який вимагав найвищого професіоналізму, витримки та дисципліни, щоб не зробити жодної помилки. Дякую усій команді!

Про фігуранта: 18 років, мешканець Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.

Зараз затриманий в руках поліції. Важливо дізнатися всі деталі. Наразі слідство схиляється до думки, що стрілець - лише виконавець.

Більше інформації згодом. Допрацьовуємо».

Автор фото: Ігор Клименко 

Нагадаємо, поранення, якого зазнала Ірина Фаріон під час замаху 19 липня, виявилися несумісними з життям.

Президент України Володимир Зеленський після вбивства Ірини Фаріон заявив, що досліджуються всі версії, включно з тією, що веде в росію.

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