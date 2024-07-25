Убийство Ирины Фарион: Владимир Зеленский сообщил о задержании подозреваемого, ему 18 лет

Главе МВД Игорю Клименко поручили предоставить обществу все детали.

В Днепре задержан 18-летний парень, которого подозревают в убийстве Ирины Фарион. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский.

«Только что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил мне о задержании в Днепре подозреваемого в совершении убийства Ирины Фарион», - написал он. «Задержан 18-летний парень. Продолжаются необходимые следственные действия и экспертизы. Поручил министру внутренних дел предоставить обществу все детали».

По словам Зеленского, операция по задержанию была очень непростая.

«В течение этих дней над раскрытием убийства работали сотни специалистов Национальной полиции Украины, СБУ и других служб. Я благодарен каждому и каждой, кто каждый день добавлял больше фактов к картине преступления и приближает установление полной правды», - сообщил Президент.

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Детали задержания подозреваемого в Днепре обнародовал Игорь Клименко:

«Есть достаточно доказательств утверждать, что именно задержанный стрелял в языковеда. 139 часов непрерывной работы огромной команды оперативников, следователей, криминальных аналитиков, экспертов, других полицейских служб, сотрудников Службы безопасности Украины.

Проверили каждый уголок по маршруту отхода стрелка и обыскали около 100 гектаров леса.

Наконец подозреваемого выследили. Установили личность. Имея его фото, это было дело времени: смарт-камеры видеонаблюдения поймали его повсюду.

Идентификация злоумышленника и его задержание – кропотливый процесс, требовавший наивысшего профессионализма, выдержки и дисциплины, чтобы не совершить никакой ошибки. Спасибо всей команде!

О фигуранте: 18 лет, житель Днепра. Во время подготовки к преступлению он арендовал не менее трех квартир во Львове.

В настоящее время задержанный в руках полиции. Важно узнать все детали. Пока следствие склоняется к мнению, что стрелок - только исполнитель.

Больше информации впоследствии. Дорабатываем».

Автор фото: Ігорь Клименко

Напомним, ранения, которое получила Ирина Фарион во время покушения 19 июля, оказались несовместимыми с жизнью.

Президент Украины Владимир Зеленский после убийства Ирины Фарион заявил, что изучаются все версии, включая ту, что ведет в россию.

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