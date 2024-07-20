Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху

Мовознавиця Ірина Фаріон, на яку скоїли замах 19 липня, померла у лікарні.

Поранення, якого зазнала політикиня і мовознавиця Ірина Фаріон під час замаху 19 липня, виявилися несумісними з життям. Про це повідомила керівниця анестезіологічної служби Першого медобʼєднання Львова Наталя Матолінець.

«На жаль, попри всі зусилля медиків, попри усі реанімаційні заходи, врятувати життя Ірини Фаріон не вдалося. Пацієнтка померла. Вона надійшла до нас у критичному стані із важкою проникною вогнепальною травмою головного мозку. Її відразу було взято в операційну, проведено операцію і навіть переведено в реанімаційне відділення для продовження лікування, проте серце пацієнтки не витримало. На жаль, у даній ситуації медицина виявилася безсилою», – розповіла лікарка.

Раніше Президент України Володимир Зеленський відреагував на замах на Ірину Фаріон.

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