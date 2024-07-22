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Верховна Рада розгляне законопроект про перевірку місця проживання під час перереєстрації авто і отримання водійських прав

08:20, 22 липня 2024
Будуть перевіряти дані про місце проживання і відцифрований образ обличчя.
Верховна Рада розгляне законопроект про перевірку місця проживання під час перереєстрації авто і отримання водійських прав
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Територіальні органи Міністерства внутрішніх справ України під час звернення осіб щодо надання адміністративних послуг з отримання права на керування транспортними засобами, державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів зможуть отримувати з реєстрів інформацію – у тому числі для здійснення її перевірки, необхідної для надання цих адміністративних послуг, а саме:

1) ім’я особи (українською мовою та латинськими літерами відповідно до правил транслітерації);

2) дата народження;

3) місце народження;

4) відомості про зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування) особи, зняття особи з реєстрації місця проживання або про зміну місця проживання (перебування) особи;

5) реквізити паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист;

6) унікальний номер запису в Реєстрі;

7) відцифрований образ обличчя особи.

Відповідний законопроект 9504 щодо доступу до інформації, необхідної для надання адміністративних послуг у сфері дорожнього руху незабаром розгляне Верховна Рада.

Також цим законопроектом Кабмін наділяється правом визначати порядок отримання інформації, у тому числі для здійснення її перевірки, необхідної для надання адміністративних послуг з отримання права на керування транспортними засобами, державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, з інформаційних систем та електронних баз даних (реєстрів) органів виконавчої влади, інших державних органів, зокрема з Єдиного державного демографічного реєстру, а також обсягу такої інформації.

Тобто, Кабмін зможе визначити обсяг даних, які необхідні для перевірки особи, що звернулася за перереєстрацією авто.

Автор: Наталя Мамченко 

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Верховна Рада розгляне законопроект про перевірку місця проживання під час перереєстрації авто і отримання водійських прав

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