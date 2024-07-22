Верховная Рада рассмотрит законопроект о проверке места жительства во время перерегистрации авто и получения водительских прав

Будут проверять данные о месте жительства и оцифрованный образ лица.

Территориальные органы Министерства внутренних дел Украины во время обращения лиц о предоставлении административных услуг по получению права на управление транспортными средствами, государственной регистрации (перерегистрации), снятию с учета транспортных средств смогут получать из реестров информацию – в том числе для осуществления ее проверки, необходимой для предоставления этих административных услуг, а именно:

1) имя лица (на украинском языке и латинскими буквами в соответствии с правилами транслитерации);

2) дата рождения;

3) место рождения;

4) сведения о зарегистрированном или задекларированном месте жительства (нахождения) лица, снятии лица с регистрации места жительства или об изменении места жительства (нахождения) лица;

5) реквизиты паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, виды на постоянное проживание, виды на временное проживание, удостоверение беженца, удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите, удостоверение лица, которому предоставлена ​​временная защита;

6) уникальный номер записи в Реестре;

7) оцифрованный образ лица.

Соответствующий законопроект 9504 относительно доступа к информации, необходимой для предоставления административных услуг в сфере дорожного движения, в ближайшее время рассмотрит Верховная Рада.

Также этим законопроектом Кабмин наделяется правом определять порядок получения информации, в том числе для осуществления ее проверки, необходимой для предоставления административных услуг по получению права на управление транспортными средствами, государственной регистрации (перерегистрации), снятию с учета транспортных средств, с информационных систем и электронных баз данных (реестров) органов исполнительной власти, других государственных органов, в частности, из Единого государственного демографического реестра, а также объема такой информации.

То есть, Кабмин сможет определить объем данных, необходимых для проверки лица, обратившегося за перерегистрацией авто.

Автор: Наталя Мамченко

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