Проблем с бронированием работников аппаратов судов сейчас нет – ГСА

В Высшем совете правосудия и в судах с оценками ГСА не согласны и говорят, что проблемы с бронированием работников аппаратов судов все же существуют.

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В Государственной судебной администрации сообщили, что в аппаратах судов практически отсутствует проблема с бронированием военнообязанных работников аппаратов судов.

Как отметил во время заседания Рабочей группы по вопросам обеспечения надлежащего финансирования судебной власти 10 июля 2024 года председатель ГСА Максим Пампура, в судебной власти сложилась далеко не самая плохая ситуация с бронированием сотрудников по сравнению с другими государственными органами.

Системная проблема с бронированием военнообязанных, по словам Максима Пампуры, в судах отсутствует.

Впрочем, с указанным тезисом не согласились присутствующие на заседании член Высшего совета правосудия Виталий Салихов и представители судов.

Как сообщил Виталий Салихов, официально ситуация с бронированием работников аппаратов судов действительно выглядит неплохо, но в реальности в судах периодически возникают проблемы с бронированием, которые судам самостоятельно решить сложно.

Судья Соломенского районного суда Киева Ирина Тесленко рассказала, что в столице проблемы с бронированием в судах возникают тогда, когда вакантные должности в аппаратах судов хотят занять военнообязанные – мужчины.

«Парни приходят в суд, говорят, что готовы работать секретарями судебного заседания. Но суд не может оформить их на работу, поскольку у нас уже исчерпан 50% лимит бронирования военнообязанных госслужащих категорий «Б» и «В». Следовательно, мы вынуждены отказывать ребятам в трудоустройстве, хотя нам срочно нужны, например, секретари судебного заседания. Теоретически, конечно, можно оформить военнообязанного на работу в суд и без дальнейшего бронирования, однако в таком случае неизвестно, не будет ли он мобилизован в любой момент», - рассказала Ирина Тесленко.

Судья добавила, что об указанной проблеме хорошо известно в судах, однако она фактически не выходит за пределы судов, потому что конкретные суды самостоятельно пытаются решить вопрос бронирования работников аппаратов судов, не обращаясь в ГСА.

О схожей проблеме сообщила судья Сумского окружного административного суда Елена Осипова.

«У нас в суде есть проблема с бронированием работников аппарата суда. Мы вместе с другими судами даже обращались в Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Однако должной реакции не последовало. В Сумском окружном административном суде на должностях секретарей судебного заседания, а также в канцелярии суда, работают военнообязанные – мужчины. Проблема в том, что из-за низкой заработной платы они могут уволиться в любой момент. К тому же их еще могут мобилизовать. Желающих работать в судах, как известно, не слишком много. У нас недавно в суде был конкурс на должности в аппарате суда – пришли две девушки, но сказали, что за 8-9 тысяч гривен в месяц они работать не желают. В условиях военного положения, особенно в прифронтовых городах, найти кадры сложно», – рассказала Елена Осипова.

В свою очередь Максим Пампура сообщил, что проблемы с мобилизацией и бронированием время от времени действительно возникают в тех или иных судах, однако они носят специфический характер.

К примеру, крайне тяжело, практически невозможно, забронировать работников аппаратов судов, имеющих так называемые «дефицитные» военно-учетные специальности.

Также есть проблемы с бронированием военнообязанных, которые имеют воинские звания, например, являются офицерами запаса.

Кроме того, важно, когда именно тот или иной суд приступил к процедуре бронирования военнообязанного, ведь до усиления мобилизационных мероприятий весной этого года, процедура бронирования была более либеральной.

Также в ГСА посоветовали судам в случае возникновения трудностей с бронированием работников аппарата суда, обращаться к руководителю мобилизационного сектора Государственной судебной администрации, который сможет предоставить судам соответствующие консультации.

Напомним, что «Судебно-юридическая газета» уже рассказывала о проблемах, которые могут возникнуть в судах после ужесточения весной мобилизационных мероприятий в стране и утверждения Кабинетом министров «мобилизационного постановления» № 650 от 5 июня 2024 года.

Одна из ключевых проблем, с которой столкнулись суды – невозможность бронирования военнообязанных из числа желающих занять вакантные должности в аппаратах судов в случае исчерпания конкретным судом 50% квоты на бронирование военнообязанных государственных служащих категорий «Б» и «В».

Автор Вячеслав Хрипун

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