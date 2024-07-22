Проблем з бронюванням працівників апаратів судів наразі немає – ДСА

У Вищій раді правосуддя та в судах з оцінками ДСА не згодні і кажуть, що проблеми з бронюванням працівників апаратів судів все ж існують.

Джерело фото - Судова влада

У Державній судовій адміністрації повідомили, що в апаратах судів фактично відсутня проблема з бронюванням військовозобов’язаних працівників апаратів судів.

Як зазначив під час засідання Робочої групи з питань забезпечення належного фінансування судової влади 10 липня 2024 року голова ДСА Максим Пампура, в судовій владі склалася далеко не найгірша ситуація з бронюванням працівників у порівнянні з іншими державними органами.

Системна проблема з бронюванням військовозобов’язаних, за словами Максима Пампури, в судах наразі відсутня.

Втім з зазначеною тезою не погодилися присутні на засіданні член Вищої ради правосуддя Віталій Саліхов та представники судів.

Як повідомив Віталій Саліхов, офіційно ситуація з бронюванням працівників апаратів судів дійсно виглядає непогано, але в реальності в судах періодично виникають проблеми з бронюванням, які судам самостійно вирішити складно.

Суддя Солом’янського районного суду міста Києва Ірина Тесленко розповіла, що в столиці проблеми з бронюванням в судах виникають тоді, коли вакантні посади в апаратах судів бажають зайняти військовозобов’язані – чоловіки.

«Хлопці приходять в суд, кажуть, що готові працювати секретарями судового засідання. Але суд не може оформити їх на роботу, оскільки в нас вже вичерпаний 50% ліміт бронювання військовозобов’язаних держслужбовців категорій «Б» та «В». Відтак, ми змушені відмовляти хлопцям у працевлаштуванні, хоча нам терміново потрібні, наприклад, секретарі судового засідання. Теоретично, звісно, можна оформити військовозобов’язаного на роботу в суд і без подальшого бронювання, однак у такому випадку невідомо, чи не буде він мобілізований у будь-який час», - розповіла Ірина Тесленко.

Суддя додала, що про вказану проблему добре відомо в судах, однак вона фактично не виходить за межі судів, тому що конкретні суди самостійно намагаються вирішити питання бронювання працівників апаратів судів, не звертаючись до ДСА.

Про наявність аналогічної проблеми повідомила суддя Сумського окружного адміністративного суду Олена Осіпова.

«У нас в суді є проблема з бронюванням працівників апарату суду. Ми, разом з іншими судами, навіть зверталися до Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Однак належної реакції не було. В Сумському окружному адміністративному суді на посадах секретарів судового засідання, а також в канцелярії суду, працюють військовозобов’язані – чоловіки. Проблема полягає в тому, що через низьку заробітну плату вони можуть звільнитися у будь-який момент. До того ж їх ще можуть мобілізувати. Бажаючих працювати в судах, як відомо, не дуже багато. У нас нещодавно в суді був конкурс на посади в апараті суду – прийшли дві дівчини, але сказали, що за 8-9 тис. гривень на місяць вони працювати не бажають. В умовах воєнного стану, особливо у прифронтових містах, знайти кадри складно», - розповіла Олена Осіпова.

У свою чергу Максим Пампура повідомив, що проблеми з мобілізацією та бронюванням час від часу дійсно виникають в тих чи інших судах, однак вони мають специфічний характер.

Наприклад, вкрай важко, практично неможливо, забронювати працівників апаратів судів, які мають так звані «дефіцитні» військово-облікові спеціальності.

Також є проблеми з бронюваннях військовозобов’язаних, які мають військові звання, наприклад, є офіцерами запасу.

Крім того, важливо, коли конкретно той чи інший суд розпочав процедуру бронювання військовозобов’язаного, адже до посилення мобілізаційних заходів навесні цього року процедура бронювання була більш ліберальною.

Також у ДСА порадили судам – у разі виникнення труднощів з бронюванням працівників апарату суду, звертатися до керівника мобілізаційного сектору Державної судової адміністрації, який зможе надати судам відповідні консультації.

Нагадаємо, що «Судово-юридична газета» вже розповідала про проблеми, які можуть виникнути в судах після посилення навесні мобілізаційних заходів в країні та затвердження Кабінетом міністрів «мобілізаційної постанови» № 650 від 5 червня 2024 року.

Одна з ключових проблем, з якою стикнулися суди – це неможливість бронювання військовозобов’язаних з числа бажаючих зайняти вакантні посади в апаратах судів у разі вичерпання конкретним судом 50% квоти на бронювання військовозобов’язаних державних службовців категорій «Б» та «В».

Автор В’ячеслав Хрипун

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