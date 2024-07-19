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Зеленський про замах на Фаріон: лікарі борються за її життя, нападника шукають

21:14, 19 липня 2024
Володимир Зеленський зазначив, що будь-яке насильство заслуговує лише на засудження і кожен, хто винен у цьому нападі, повинен понести повну відповідальність.
Зеленський про замах на Фаріон: лікарі борються за її життя, нападника шукають
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Президент України Володимир Зеленський відреагував на замах на Ірину Фаріон, який стався 19 липня.

За його словами, Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та керівник Служби безпеки України Василь Малюк оперативно доповідають щодо розшуку нападника на Ірину Фаріон.

«Всі необхідні сили Національної поліції України та СБУ задіяні, щоб встановити обставини цього злочину.

Лікарі борються за життя Ірини Фаріон», - заявив Глава держави.

Також Зеленський додав, що будь-яке насильство заслуговує лише на засудження і кожен, хто винен у цьому нападі, повинен понести повну відповідальність.

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