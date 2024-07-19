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У Міноборони Польщі повідомили, як формуватимуть український легіон

21:05, 19 липня 2024
У Міноборони Польщі заявили, що шукати громадян України для українського легіону вони не будуть.
У Міноборони Польщі повідомили, як формуватимуть український легіон
Фото: 24tv.ua
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Заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський розповів особливості формування українського легіону. Про це він сказав в ефірі «Польського радіо».

За словами Залевського, шукати українців польська сторона не буде, бо двостороння безпекова угода між державами не передбачає жодних додаткових зобов’язань для Варшави.

«Польська держава не бере жодної участі у цьому процесі, бо не може, згідно із законом. Тому набір відбуватиметься за допомогою українських консульських установ», – сказав заступник міністра.

Залевський зазначив, що добровольці стануть частиною української армії «за українськими правилами в українських консульських установах», а на польській території «пройдуть базовий вишкіл, який забезпечить польська армія». «Обов'язки, з погляду оснащення, будуть чітко розподілені між тим, що пропонує польська сторона, і тим, що гарантує українська сторона», – додав посадовець.

Після завершення навчань легіон відправиться в Україну на завдання, його матимуть право на повернення, тому що «це також важливо, щоб після проходження військової служби вони змогли повернутися туди, звідки вони виїхали, туди, де вони залишили свої сім'ї», додав Залевський.

Як раніше стало відомо, ініціатива отримала значний резонанс серед української громади у Польщі.

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