До Українського легіону в Польщі вже подали заявки кілька тисяч людей – Сікорський

Кілька тисяч осіб уже зареєструвалися для участі в легіоні українців у Польщі.

Джерело фото: Сергій Супінський / AFP

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що уже кілька тисяч осіб зареєструвалися для участі в Українському легіоні – новому добровольчому військовому підрозділі – в Польщі. Про це він сказав на заході NATO Public Forum у межах саміту Альянсу у Вашингтоні, пише «Інтерфакс-Україна».

Очільник МЗС зазначив, що у Польщі починають готувати першу українську бригаду, що складається з добровольців у цій країні, де, додав глава Радослав Сікорський, налічується до мільйона українців обох статей.

«І кілька тисяч із них уже зареєструвалися для участі в цьому призові. І що цікаво, багато хто з них справді хоче служити й ротувати своїх співвітчизників, але вони кажуть: ми не хочемо бути відправленими в бій, не будучи належно навченими та екіпірованими», – зазначив Сікорський.

За його словами, Польща займеться навчанням та екіпіруванням, щоб згодом вони вирушили в Україну як підрозділ із правом повернення до Польщі після проходження ротації.

«Якби так вчинила кожна європейська країна, в України було б кілька бригад», – зауважив він.

Як раніше стало відомо, ініціатива отримала значний резонанс серед української громади у Польщі.

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