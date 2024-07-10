Українці у Польщі готові приєднатися до Українського легіону, – результати опитування

Сотні українців приєдналися б до Українського легіону, який буде формуватися за підтримки Варшави.

Джерело фото: RMF24

Сотні українців у Польщі висловили бажання приєднатися до Українського легіону, формування якого домовилися між Києвом та Варшавою, повідомляє польське агентство RMF24.

Згідно з інформацією видання, ця ініціатива отримала значний резонанс серед української громади у Польщі, хоча офіційно про набір до легіону ще не оголошувалося. Попри це, вже багато українців погодилися стати частиною підрозділу, а загалом навіть кілька тисяч осіб можуть подати заявки на приєднання.

За інформацією RMF24, польські частини легіону готові прийняти охочих та забезпечити їх необхідним спорядженням, яке буде фінансувати Польща. Детальні плани щодо дислокації військових поки що узгоджуються, але ймовірно, українських військовослужбовців направлять на ті бази, де вже має місце підготовка їхніх співвітчизників.

Крім того, Польща активно співпрацює з іншими країнами ЄС, переконуючи їх у необхідності інвестувати у навчання та спорядження Українського легіону, що сприятиме зміцненню європейської безпеки.

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