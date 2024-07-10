Від $5000 до $16000 за поїздку на зерновозі: на кордоні з Молдовою спіймали 23 «туристів»

Чергова партія з 23-х порушників намагалася перетнути кордон.

Джерело фото: ДПСУ

У прикордонних районах знову виявили спробу незаконного перетину кордону: 23 чоловіки намагалися пробратися до Молдови на зерновозі. За даними Держприкордонслужби України, групу порушників прикордонці затримали під час спроби переправи через межу.

Поплічник організатора незаконної схеми підвіз чоловіків до прикордоння, де вони планували продовжити шлях пішки. За інформацією від ДПСУ, за таку «екскурсію» «туристи» мали сплатити від $5000 до $16000 кожен. Однак їх плани зруйнували прикордонні служби, які оперативно реагують на спроби незаконного перетину кордону.

Усім учасникам цієї нелегальної акції склали адміністративні протоколи. Зараз триває розслідування для встановлення осіб, що могли бути причетні до організації цієї незаконної переправи.

Раніше чоловік зістрибнув з потяга до Польщі та отримав тяжкі травми.

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