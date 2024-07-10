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Долю п’ятиповерхівки на Сирці у Києві, куди влучила російська ракета, вирішуватиме спеціальна комісія, — КМВА

15:19, 10 липня 2024
На підставі висновків спеціалістів прийматимуть рішення, чи відбудовувати зруйновані частини, чи будинок не підлягає ремонту.
Долю п’ятиповерхівки на Сирці у Києві, куди влучила російська ракета, вирішуватиме спеціальна комісія, — КМВА
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Долю багатоповерхівки на вулиці Сальського в Шевченківському районі Києва, куди 8 липня влучила російська ракета, вирішуватиме спеціальна комісія після завершення обстеження будівлі. Про це заявив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

За його словами, на підставі висновків спеціалістів прийматимуть рішення, чи відбудовувати зруйновані частини, чи будинок не підлягає ремонту.

В ніч на 10 липня завершили аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи на Сирці. Загалом внаслідок ракетної атаки рф 8 липня у Києві пошкоджено 129 будівель усіх форм власності.

За словами начальника КМВА, місця загального користування у багатоквартирних будинках будуть відремонтовані за рахунок коштів міста. Самі квартири, їхні вікна, балкони тощо відновлюватимуть у рамках державної програми єВідновлення. В тому числі і приватні будинки.

Станом на ранок 10 липня відомо, що від ракетного удару загинули 33 людини. В лікарнях госпіталізованим залишаються 38 потерпілих, які отримали поранення, шестеро з них – у важкому стані.

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