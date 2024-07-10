Судьбу пятиэтажки на Сырце в Киеве, куда попала российская ракета, будет решать специальная комиссия, — КГВА

На основании выводов специалистов будут принимать решение, восстанавливать ли разрушенные части, или дом не подлежит ремонту.

Судьбу многоэтажки на улице Сальского в Шевченковском районе Киева, на которую 8 июля попала российская ракета, будет решать специальная комиссия после завершения обследования здания. Об этом заявил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

По его словам, на основании выводов специалистов будут принимать решение, восстанавливать ли разрушенные части, или дом не подлежит ремонту.

В ночь на 10 июля завершили аварийно-спасательные и восстановительные работы на Сырце. Всего в результате ракетной атаки рф 8 июля в Киеве повреждено 129 зданий всех форм собственности.

По словам начальника КМВА, места общего использования в многоквартирных домах будут отремонтированы за счет средств города. Сами квартиры, их окна, балконы и т.д. будут восстанавливать в рамках государственной программы есть Восстановление. В том числе и частные дома.

По состоянию на утро 10 июля известно, что от ракетного удара погибли 33 человека. В больницах госпитализированным остаются 38 потерпевших, получивших ранения, шесть из них – в тяжелом состоянии.

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