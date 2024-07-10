В ТЦК ответили, какие данные военнообязанных сверяют во время их обновления

Кроме адреса регистрации в ТЦК проверяют личные данные, состав семьи, специальность, образование и другие данные военнослужащего.

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Уже через неделю, 16 июля, истекает срок, установленный для обновления военно-учетных данных для военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет. Этот срок был определен новым законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Как сообщил представитель Полтавского ТЦК и СП майор Роман Истомин в интервью «Телеграф», уточнить данные в течение 60 дней должны призывники, военнообязанные и резервисты. Независимо от того, забронированы они или имеют отсрочку. Обновить данные должны также женщины, которые уже состоят на военном учете.

«Причем подчеркну: это должны сделать и те, кто обновлял свои военно-учетные данные еще до вступления в силу нового закона о мобилизации, то есть до 18 мая», – отметил Роман Истомин.

По словам спикера Полтавского ТЦК и СП, Законом Украины «О едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов» определено 37 пунктов, по которым проводится идентификация военнообязанных.

«Кроме адреса регистрации, у человека может измениться фамилия или имя, фамилия родителей, состав семьи, образование, военно-учетная специальность, основание для отсрочки… В целом Законом Украины "О едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов" определено 37 пунктов, по которым проводится идентификация военнообязанных. И не все из этих пунктов отражены в военно-учетном документе», - добавил спикер.

Ранее стало известно, что некоторые украинцы получат автоматическую отсрочку без необходимости посещать ТЦК.

Также «Судебно-юридическая газета» писала, что в Минобороны развенчали ТОП-5 распространенных мифов, почему военнообязанные боятся обновлять данные через Резерв+.

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