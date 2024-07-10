По предварительным данным, мужчина страдал психическими расстройствами.

Фото иллюстративное

10 июля утром на улице Пасечная, что во Львове, мужчина подорвался на гранате. К сожалению, мужчина погиб. Об этом пишут местные телеграмм-каналы.

По предварительным данным, пострадавший жил в этом районе Львова. Также известно, что он страдал от психических расстройств. Сообщается, что более месяца назад мужчину мобилизовали.

Правоохранительные органы сейчас выясняют все обстоятельства этой трагедии.

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