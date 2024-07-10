Законодательством установлен запрет на смену места жительства без разрешения руководителя ТЦК, а не запрет на передвижение по Украине – решение суда

Можно ли считать выезд в другую местность выездом на другое место жительства без разрешения начальника ТЦК – мужчина обжаловал штраф ТЦК в суд.

Законодательством установлен запрет на изменение места жительства без разрешения руководителя уполномоченного ТЦК, а не запрет на передвижение по территории Украины. Об этом указал Шевченковский районный суд г. Черновцы в решении от 31 мая 2024 года по делу №727/4556/24.

Обстоятельства дела

Мужчина обратился в суд с иском к ТЦК об отмене постановления, которым он был привлечен к админответственности по ч. 2 ст.210-1 и по ч. 2 ст.210 КУоАП и наложен штраф 4250 грн.

Из содержания обжалуемого постановления усматривается, что 17.04.2024 мужчина выехал с места жительства без разрешения начальника ТЦК, где военнообязанный состоит на учете. Своими действиями он нарушил требования ч. 4 ст.37 Закона «О воинской обязанности и военной службе» №2232-ХІІ, чем совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 210-1 КоАП.

Также 17.04.2024 в 17 час. 10 мин. он отказался от получения направления и прохождения ВЛК.

Со своей стороны, мужчина отметил, что 17.04.2024 он был задержан неустановленными лицами в военной форме и принудительно доставлен в ТЦК, где он содержался почти целый день. Каких-либо протоколов о его задержании не составлялись.

К моменту задержания он болел, что подтверждается консультативным заключением семейного врача от 9.04.2024. Также указал, что в период с 18.12.2023 по 27.02.2024 проходил курс оздоровительных процедур с диагнозом миофасциальный болевой синдром.

Он отметил, что не менял свое место жительства, он находился в Черновицкой области в связи с лечением. А законодательством установлен запрет на изменение места жительства без разрешения руководителя ТЦК, а не запрет на передвижение по территории Украины.

Со своей стороны представитель ТЦК указала суду, что абзацем 2 статьи 3 Закона «О свободе передвижения и свободном выборе места жительства в Украине» определено, что «свобода передвижения» в этом Законе употребляется в таком значении – право гражданина Украины, а также иностранца и лица без гражданства, на законных основаниях находящихся в Украине, свободно и беспрепятственно по своему желанию перемещаться по территории Украины в любом направлении, любым способом, в любое время, за исключением ограничений, устанавливаемых законом.

Частью 4 ст.37 Закона №2232-XII определено, что в военное время запрещается выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения руководителя соответствующего ТЦК.

Поскольку истцу не было предоставлено ни одного документа, подтверждающего его право на выезд в военное время с места жительства в понимании ч. 4 ст. 37 Закона №2232-XII, то он был привлечен к административной ответственности по ч.2 ст.210-1 КУоАП.

Что решил суд

Как было установлено судом, истец состоит на учете в ТЦК с 25.09.2015. Согласно данным системы «Оберег», последний подлежит призыву на военную службу во время мобилизации, однако находится в розыске с 3.03.2023 года.

17.04.2024 истец был обнаружен и остановлен в г. Черновцы, после чего доставлен в помещение ТЦК.

Истец с действиями работников ТЦК не согласился и указывает, что место жительства он не менял, а находился на лечении в Черновцах.

В подтверждение своих доводов представителем истца была вовлечена в материалы дела справка клиники от 22.04.2024 года о том, что он с 18.12.2023 года по 27.02.2024 проходил курс оздоровительных процедур в клинике с диагнозом «Миофасциальный болевой синдром». Был рекомендован повторный курс оздоровительных процедур начать с 18.04.2024. Также суду было предоставлено консультативное заключение семейного врача.

Как указал суд, Законом «О воинской обязанности и военной службе» установлено, что в военное время запрещается выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения руководителя соответствующего ТЦК.

Учитывая, что ч. 4 ст. 37 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» устанавливает запрет на выезд военнообязанных с места жительства без разрешения руководителя соответствующего районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки в военное время, подлежит применению специальный закон, которым является Закон «О правовом режиме военного положения», статья 8 которого предусматривает меры правового режима военного положения.

Одной из таких мер является предусмотренный п. 16 ч. 1 ст. 8 запрет гражданам, состоящим на военном или специальном учете в Министерстве обороны Украины, Службе безопасности Украины или Службе внешней разведки Украины, изменять место жительства (место пребывания) без разрешения военного комиссара или руководителя соответствующего органа Службы безопасности Украины или СВР.

Аналогичная норма содержится в ч. 6 ст. 22 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», согласно которой гражданам, находящимся на военном учете, с момента объявления мобилизации запрещается смена места жительства без разрешения должностного лица, определенного в части третьей настоящей статьи.

Закон «О воинской обязанности и военной службе» не предусматривает определение «места жительства».

В соответствии с Законом «О свободе передвижения и свободном выборе места жительства в Украине» место жительства – жилье с присвоенным в установленном законом порядке адресом, в котором лицо проживает, а также заведение для бездомных лиц, другой поставщик социальных услуг с проживанием, стационарное социально-медицинское учреждение и другие учреждения социальной поддержки (ухода), где лицо получает социальные услуги (редакция от 5.11.2021 года).

На основании вышеперечисленного суд приходит к убеждению, что законодательством установлен запрет на изменение места жительства без разрешения руководителя уполномоченного ТЦК, а не запрет на передвижение по территории Украины.

Из исследованной судом копии паспорта истца видно, что его единственным зарегистрированным местом жительства является адрес, на который он указывает.

Таким образом, в материалах дела отсутствуют доказательства изменения истцом места жительства в определенном Законом порядке, а следовательно, привлечение истца к ответственности по ч.2 ст.210-1 КУоАП безосновательно.

Относительно привлечения истца к административной ответственности по ч.2 ст.210 КУоАП суд отмечает следующее.

Как подтверждено материалами дела, уполномоченными лицами ТЦК было составлено направление на медицинское освидетельствование ВЛК с целью определения годности. Однако истец от получения указанного направления отказался, что подтверждается актом отказа от прохождения медицинского осмотра ВЛК от 17.04.2024, составленного уполномоченным лицом ТЦК в присутствии свидетелей.

Указанное обстоятельство истцом и его представителем какими-либо доказательствами опровергнуто не было, ходатайство о вызове и допросе в судебном заседании свидетелей перед судом не заявлялось.

Доводы представителя истца о том, что истец не отказывался от получения направления, а не получил его только в связи с тем, что у него отсутствовали медицинские документы по его состоянию здоровья, суд отклоняет.

Так, согласно п.2.8.6 Положения сроки проведения медицинских осмотров определяются с учетом необходимости получения полной и объективной информации о состоянии здоровья человека и не могут составлять более 14 дней. То есть истец не был лишен возможности в течение 14 дней подать на ВЛК медицинские документы о состоянии его здоровья. Указанное представителем обстоятельство ни в коем случае не давало права военнообязанному в период действия военного положения отказываться от получения направления на ВЛК. Такие действия последнего суд расценивает как попытки уклонения от исполнения своей воинской обязанности.

Учитывая изложенное, суд считает, что истцу в любом случае необходимо получить направление на ВЛК, а не отказываться от его получения, а в дальнейшем, в случае нарушения его прав со стороны военнослужащих, обжаловать их действия в высшем органе или в суде. Однако истец указанное выше требование нормы закона не выполнил, поэтому в этой части на законных основаниях был привлечен к административной ответственности.

Следовательно, суд иск удовлетворил частично, отменил постановление ТЦК в части привлечения к административной ответственности по ч. 2 ст. 210-1 КУоАП (о выезде на лечение без разрешения руководителя ТЦК). Изменил меру административного взыскания в виде штрафа в сумме 4250 грн. на штраф в размере 1700 грн. В остальной части исковых требований отказал.

Автор: Наталя Мамченко

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