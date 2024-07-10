Украина может бить по территории рф ракетами Storm Shadows, — новый премьер Британии Кир Стармер

Стармер согласился с тем, что Украина сама должна решать, как использовать ракеты Storm Shadow, переданные ей Британией.

Украина может использовать британские ракеты Storm Shadow для ударов по военным целям на территории россии. Об этом заявил новоназначенный премьер-министр Великобритании Кир Стармер на Саммите НАТО в Вашингтоне, передает Bloomberg.

По его словам, Украина может использовать британские ракеты Storm Shadow для поражения военных целей на территории рф. Он также подтвердил, что будет продолжать политику предыдущего правительства Великобритании об использовании оружия большой дальности в российско-украинской войне.

Премьер Британии добавил, что эти ракеты должны применяться в соответствии с международным гуманитарным правом в оборонных целях.

«Но именно Украина должна решить, как их использовать в этих оборонных целях», - отметил Стармер.

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