Україна може бити по території рф ракетами Storm Shadows, — новий прем'єр Британії Кір Стармер

Стармер погодився з тим, що Україна має сама вирішувати, як використовувати ракети Storm Shadow, передані їй Британією.

Україна може використовувати британські ракети Storm Shadow для ударів по військових цілях на території росії. Про це заявив новопризначений прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер на Саміті НАТО у Вашингтоні, передає Bloomberg.

За його словами, Україна може використовувати британські ракети Storm Shadow для ураження військових цілей на території рф. Він також підтвердив, що продовжуватиме політику попереднього уряду Великої Британії щодо використання зброї великої дальності у російсько-українській війні.

Прем'єр Британії додав, що ці ракети мають застосовуватися відповідно до міжнародного гуманітарного права, в оборонних цілях.

«Але саме Україна має вирішити, як їх використовувати в цих оборонних цілях», - зазначив Стармер.

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