У Києві чоловік впав зі Скляного мосту у центрі

Правоохоронці попередньо встановили, що чоловіку близько 30 років.

Джерело фото: Уніан

У столиці людина впала зі скляного мосту Кличка. В поліції уже встановлюють обставини надзвичайної події, яка сталася у середу, 10 липня, на Пішохідно-велосипедному мосту у центрі Києва.

Факт падіння та смерті людини підтвердили у місцевій поліції, про це пише «ТСН.ua».

«Зараз на місті НП працюють поліцейські, які з’ясовують всі обставини та причини трагедії. Особа загиблого теж встановлюється. Це точно не підліток, а вже дорослий чоловік», - розповіли у поліції.

Правоохоронці зазначили, що попередньо встановили, що чоловіку близько 30 років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.