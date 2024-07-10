Польща зупинила пропуск вантажівок, що прямують з Білорусі

Польща не приймає вантажні транспортні засоби, що прямують з Білорусі через пункт пропуску «Козловичі»-«Кукурики».

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10 липня Польща закрила для в'їзду з Білорусі єдиний доступний для автомобільних вантажоперевезень прикордонний пункт пропуску. Про це повідомляє Державний митний комітет республіки.

«Польська сторона з 03:00 10 липня не приймає вантажні транспортні засоби, що прямують з Білорусі через пункт пропуску «Козловичі»-«Кукурики», - йдеться в повідомленні.

У білоруській митниці вказали, що за минулу добу черга на в'їзд до Євросоюзу через зазначений пункт пропуску зросла з нуля до 600 фур.

«У напрямку Білорусі через цей пункт пропуску транспортні засоби поки що прямують, але набагато повільніше, ніж зазвичай», - повідомили там.

У відомстві додали, що, «зі слів водіїв, які перетинають кордон, поляки посилили контроль».

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