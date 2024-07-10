Польша остановила пропуск грузовиков, следующих из Беларуси

Польша не принимает грузовые транспортные средства, следующие из Беларуси через пункт пропуска «Козловичи»-«Кукурики».

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10 июля Польша закрыла для въезда из Беларуси единственный доступный для автомобильных грузоперевозок пограничный пункт пропуска. Об этом сообщает Государственный таможенный комитет республики.

«Польская сторона с 03:00 10 июля не принимает грузовые транспортные средства, следующие из Беларуси через пункт пропуска «Козловичи»-«Кукурики», - говорится в сообщении.

В белорусской таможне отметили, что за минувшие сутки очередь на въезд в Евросоюз из-за указанного пункта пропуска выросла с нуля до 600 фур.

«В направлении Беларуси через этот пункт пропуска транспортные средства пока следуют, но гораздо медленнее, чем обычно», - сообщили там.

В ведомстве добавили, что «со слов водителей, пересекающих границу, поляки ужесточили контроль».

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