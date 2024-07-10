Раритетную скрипку «Страдивари» 1713 года пытались вывезти из Украины

Скрипку Antonius Stradiuarius изъяли на границе с Румынией.

На пункте пропуска с Румынией в багажнике автомобиля пограничники обнаружили старинный музыкальный инструмент под названием «Antonius Stradiuarius Cremomentis Faciebad Anno 1713». Этот инструмент, как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, имеет вероятно историческую ценность.

Представители таможни изъяли скрипку для дальнейшей экспертизы. Сейчас проводятся необходимые исследования для определения происхождения и подлинности этого раритетного музыкального инструмента.

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