Как зарегистрировать права на земельный участок, приобретенные до 2013 года: что нужно знать владельцам

Закон предусматривает специальный порядок государственной регистрации старых земельных прав и их внесения в государственные реестры.

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Государственная регистрация прав на земельные участки, вещные права на которые были приобретены до 1 января 2013 года, осуществляется по специальным правилам, определенным статьей 29 Закона Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений». Об особенностях такой процедуры сообщило Управление государственной регистрации Центрального межрегионального управления Министерства юстиции.

Когда возможна государственная регистрация права собственности

Если право собственности на земельный участок было приобретено и оформлено до 1 января 2013 года, государственная регистрация проводится при условии, что сведения о земельном участке содержатся в Государственном земельном кадастре.

Если же право было приобретено в результате его перехода, но до 1 января 2013 года не было оформлено, необходимо установить факт перехода права от лица, сведения о котором содержатся в кадастре, к заявителю.

Отдельно определен порядок для земельных участков, предоставленных решением органа государственной власти или местного самоуправления, но не оформленных. В таком случае государственная регистрация возможна при отсутствии в кадастре сведений о вещных правах других лиц.

Как регистрируются права совладельцев

При государственной регистрации права совместной собственности в отношении одного из совладельцев государственный регистратор одновременно переносит из Государственного земельного кадастра сведения обо всех остальных совладельцах, если такие данные там имеются.

Такой перенос осуществляется только при условии отсутствия информации о переходе прав совладельцев к третьим лицам.

По аналогичному принципу переносятся сведения о других вещных правах, производных от права собственности, в частности о праве аренды, эмфитевзиса, суперфиция и других.

Регистрация аренды и других вещных прав

Регистрация вещных прав, обременений и изменений в них, в частности изменения срока аренды, которые были приобретены и оформлены до 1 января 2013 года, осуществляется одновременно с государственной регистрацией права собственности, если оно еще не зарегистрировано.

Если срок вещного права, в частности аренды, был приобретен, но не оформлен до этой даты, его изменение производится по общим правилам государственной регистрации аренды при условии отсутствия других зарегистрированных производных прав. При этом срок исчисляется со дня заключения соответствующего договора.

Какие документы необходимы

Для прав, оформленных до 1 января 2013 года, не требуется подавать первичный правоустанавливающий документ, если соответствующие сведения уже содержатся в Государственном земельном кадастре, а также документы, удостоверявшие право в соответствии с законодательством, действовавшим на момент его возникновения.

Для государственной регистрации права собственности или права постоянного пользования земельным участком, переданным из государственной или коммунальной собственности, необходимо подать соответствующее решение органа власти или утвержденную документацию по землеустройству.

Особенности регистрации сервитута и других прав

Сервитут на часть земельного участка может быть зарегистрирован только при наличии в Государственном земельном кадастре сведений о его границах.

Регистрация права аренды, эмфитевзиса или суперфиция, приобретенного путем отчуждения, по решению суда, в порядке наследования или принудительного взыскания, осуществляется на основании документов, предусмотренных статьей 27 Закона Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений».

Регистрация преимущественного права покупки земли

Преимущественное право покупки земельного участка сельскохозяйственного назначения регистрируется только в отношении права, переданного по письменному договору, и при наличии открытого раздела в Государственном реестре вещных прав. Для арендатора также обязательным условием является зарегистрированное право аренды.

Регистрация намерения о продаже земельного участка сельскохозяйственного назначения осуществляется на основании проекта договора купли-продажи.

Особенности для фермерских хозяйств

Права на земельные участки фермерского хозяйства при создании юридического лица регистрируются на основании документов, выданных на имя учредителя или члена фермерского хозяйства.

Если земельный участок внесен в Реестр аграрных нот в качестве места выращивания заложенной продукции, для государственной регистрации его отчуждения, передачи в аренду или субаренду, а также расторжения соответствующих договоров обязательно подается разрешение кредитора по аграрной ноте.

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