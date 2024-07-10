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Раритетну скрипку «Страдіварі» 1713 року намагалися вивезти з України

20:43, 10 липня 2024
Скрипку Antonius Stradiuarius вилучили на кордоні з Румунією.
Раритетну скрипку «Страдіварі» 1713 року намагалися вивезти з України
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На пункті пропуску з Румунією у багажнику автомобіля прикордонники виявили старовинний музичний інструмент під назвою «Antonius Stradiuarius Cremomentis Faciebad Anno 1713». Цей інструмент, як повідомили в Державній прикордонній службі України, має ймовірно історичну цінність.

Представники митниці вилучили скрипку для подальшої експертизи. Зараз проводяться необхідні дослідження для визначення походження та автентичності цього раритетного музичного інструменту.

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