Раритетну скрипку «Страдіварі» 1713 року намагалися вивезти з України

Скрипку Antonius Stradiuarius вилучили на кордоні з Румунією.

На пункті пропуску з Румунією у багажнику автомобіля прикордонники виявили старовинний музичний інструмент під назвою «Antonius Stradiuarius Cremomentis Faciebad Anno 1713». Цей інструмент, як повідомили в Державній прикордонній службі України, має ймовірно історичну цінність.

Представники митниці вилучили скрипку для подальшої експертизи. Зараз проводяться необхідні дослідження для визначення походження та автентичності цього раритетного музичного інструменту.

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