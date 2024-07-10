В Киеве мужчина упал со Стеклянного моста в центре

Правоохранители предварительно установили, что мужчине около 30 лет.

Источник фото: Униан

В столице человек упал со стеклянного моста Кличко. В полиции уже устанавливают обстоятельства чрезвычайного происшествия, которое произошло в среду, 10 июля, на Пешеходно-велосипедном мосту в центре Киева.

Факт падения и смерти человека подтвердили в местной полиции, пишет «ТСН.ua».

«Сейчас в городе ЧП работают полицейские, которые выясняют все обстоятельства и причины трагедии. Личность погибшего тоже устанавливается. Это точно не подросток, а уже взрослый мужчина», – рассказали в полиции.

Правоохранители отметили, что предварительно установили, что мужчине около 30 лет.

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