За попередніми даними, чоловік страждав на психічні розлади.

Фото ілюстративне

10 липня зранку на вулиці Пасічна, що у Львові, чоловік підірвався на гранаті. На жаль, чоловік загинув. Про це пишуть місцеві телеграм-канали.

За попередніми даними, потерпілий мешкав у цьому районі Львова. Також відомо, що він страждав від психічних розладів. Повідомляється, що більше місяця тому чоловіка мобілізували.

Правоохоронні органи наразі з'ясовують всі обставини цієї трагедії.

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