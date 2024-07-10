У ТЦК відповіли, які дані військовозобов’язаних звіряють під час їхнього оновлення

Окрім адреси реєстрації, у ТЦК перевіряють особисті дані, склад сім’ї, спеціальність, освіту та інші дані військовослужбовця.

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Вже за тиждень, 16 липня, спливає термін, встановлений для оновлення військово-облікових даних для військовозобов’язаних громадян віком від 18 до 60 років. Цей строк був визначений новим законом «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Як повідомив речник Полтавського ТЦК та СП майор Роман Істомін у інтерв'ю «Телеграф», уточнити дані протягом 60 днів мають призовники, військовозобов'язані і резервісти. Незалежно від того, заброньовані вони чи мають відстрочку. Оновити дані мають також жінки, які вже перебувають на військовому обліку.

«Причому наголошу: це повинні зробити й ті, хто поновлював свої військово-облікові дані ще до вступу в дію нового закону про мобілізацію, тобто до 18 травня», - зазначив Роман Істомін.

За словами речника Полтавського ТЦК та СП, Законом України «Про єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів» визначено 37 пунктів, за якими проводиться ідентифікація військовозобов’язаних.

«Окрім адреси реєстрації, у людини може змінитися прізвище чи ім’я, прізвище батьків, склад сім’ї, освіта, військово-облікова спеціальність, підстава для відстрочки… Загалом Законом України "Про єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів" визначено 37 пунктів, за якими проводиться ідентифікація військовозобов’язаних. І не всі з цих пунктів відображені у військово-обліковому документі», - додав речник.

Раніше стало відомо, що деякі українці отримають автоматичну відстрочку без потреби відвідувати ТЦК.

Також «Судово-юридична газета» писала, що у Міноборони розвінчали ТОП-5 поширених міфів, чому військовозобов’язані бояться оновлювати дані через Резерв+.

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