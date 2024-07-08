У Києві після ракетного удару зруйнувано підʼїзд будинку, відео

У житловому будинку на Сирці повністю знищений один підʼїзд, повідомив Віталій Кличко.

Внаслідок потужного ракетного удару у Києві в житловому будинку на Сирці повністю знищений один підʼїзд. Про це повідомив мер Віталій Кличко.

Він розповів, що також кілька під’їздів у будинку сильно пошкоджені. Нині рятувальники намагаються дістати людей з-під завалів. Інших мешканців евакуювали. Навпроти також пошкоджений будинок.

Нагадаємо, 8 липня росіяни завдали ракетного удару по Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» в Києві.

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