У Луцьку затримали чоловіка, який з вікна автомобіля кинув у людей гранату

Зловмисником виявився 35-річний житель Луцького району.

Фото: vl.npu.gov.ua

Як відомо, 7 липня у Луцьку чоловік з вікна автомобіля кинув у людей гранату.

Як повідомили у пресслужбі місцевої поліції, правоохоронці встановили особу правопорушника та затримали його. Ним виявився 35-річний житель Луцького району. Зловмисник, під час конфлікту, кинув на проїжджу частину гранату, яка здетонувала.

Внаслідок цього постраждало п’ятеро людей, четверо з них у лікарні.

За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про замах на умисне вбивство та незаконне поводження з боєприпасами.

Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу.

У поліції додали, що за вчинене затриманому загрожує від десяти до п'ятнадцяти років ув’язнення або довічне позбавлення волі. Слідство триває.

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