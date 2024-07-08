В Луцке задержали мужчину, который из окна автомобиля бросил в людей гранату

Злоумышленником оказался 35-летний житель Луцкого района.

Фото: vl.npu.gov.ua

Как известно, 7 июля в Луцке мужчина из окна автомобиля бросил в людей гранату.

Как сообщили в пресс-службе местной полиции, правоохранители установили личность правонарушителя и задержали его. Им оказался 35-летний житель Луцкого района.

Злоумышленник, во время конфликта, бросил на проезжую часть сдетонировавшей гранату. В результате пострадали пять человек, четверо из них в больнице.

По этому факту сведения следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о покушении на умышленное убийство и незаконное обращение с боеприпасами.

Решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения.

В полиции добавили, что за совершенное задержанному грозит от десяти до пятнадцати лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы. Следствие продолжается.

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