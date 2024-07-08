Microsoft приказывает сотрудникам в Китае использовать только iPhone и отказаться от Android

С сентября сотрудники Microsoft в Китае смогут использовать только iPhone.

Корпорация Microsoft приказала своим сотрудникам в Китае использовать iPhone для работы и отказаться от Android. Об этом сообщает Bloomberg.

Microsoft сообщила своим сотрудникам в Китае, что с сентября они смогут использовать для работы только iPhone.

От китайских сотрудников вскоре потребуют использовать только устройства Apple Inc. для подтверждения личности при входе в систему на рабочих компьютерах или телефонах.

Это мероприятие, являющееся частью глобальной инициативы Microsoft «Безопасное будущее», коснется сотен работников на всей территории Китая и имеет целью обеспечить, чтобы все сотрудники использовали менеджер паролей Microsoft Authenticator и приложение Identity Pass.

Этот шаг подчеркивает фрагментарную природу магазинов приложений для Android в стране и различия между китайской и иностранной мобильными экосистемами.

В отличие от магазина Apple для iOS, Google Play недоступен в Китае, поэтому местные производители смартфонов, таких как Huawei Technologies Co. и Xiaomi Corp. используют собственные платформы.

Microsoft решила заблокировать доступ с этих устройств к своим корпоративным ресурсам, поскольку им не хватает мобильных сервисов Google в стране, отмечает агентство.

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