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Совет адвокатов уточнил условия, когда ордер на оказание юридической помощи считается подписанным

13:49, 8 июля 2024
В Положении об ордере на оказание юридической помощи было уточнено, что ордер, как письменный документ, может быть как в бумажной, так и в электронной форме.
Совет адвокатов уточнил условия, когда ордер на оказание юридической помощи считается подписанным
Фото: kyiv.unba.org.ua
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Совет адвокатов Украины 8 июня принял решение № 36 «О внесении изменений в Положение об ордере на оказание юридической помощи и к решению САУ № 162 от 04 августа 2017 года», которым уточнил условия, когда ордер на оказание юридической помощи считается подписанным.

В частности, в Положении об ордере на оказание юридической помощи, утвержденному решением САУ от 12.04.2019 № 41, было уточнено, что ордер (как письменный документ) может быть как в бумажной, так и в электронной форме. Подпись адвоката, руководителя АБ, АО на ордере может быть осуществлена ​​собственноручно или с применением электронной подписи.

Ордер считается подписанным, если:

в его графе «Адвокат» содержится или собственноручная (физическая) подпись;

ордер заверен электронной подписью;

электронной подписью заверен документ, приложением к которому является ордер.

Поэтому электронная копия электронного ордера на оказание юридической помощи производится в порядке установленном для оригинала ордера на оказание юридической помощи в электронной форме (осуществляется визуальное представление электронного документа в электронной форме с наложением электронной подписи) и не требует проставления слов «Согласно оригиналу».

Также САУ дополнительно объяснила, что в понимании ст. 24 Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» электронной копией электронного ордера на оказание юридической помощи считается копия электронного ордера, изготовленная в порядке, предусмотренном для оригинала ордера в электронной форме, в соответствии со ст. 7 Закона «Об электронных документах и ​​электронном документообороте» с наложением электронной подписи автора или подписью, приравненной к собственноручной подписи в соответствии с Законом «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах».

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