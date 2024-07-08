Удар по «Охматдету»: взрывная волна отбросила врача, который в момент атаки делал операцию, видео

К счастью, врач и его пациенты живы.

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8 июля россияне нанесли ракетный удар по Национальной детской специализированной больнице «Охматдет» в Киеве.

Детская больница испытала сильные разрушения. На опубликованных в сети видео и фото видны больничные палаты с выбитыми окнами и пятнами крови на полу.

В момент ушиба в больнице проходили операции. В частности, ударной волной отбросило врача, который в это время делал операцию. Подходящую информацию распространяют в сети.

К счастью, врач и его пациенты живы.

Раненые врачи, медперсонал и другие работники помогают эвакуировать детей и разбирать завалы.

Как сообщал глава Минздрава Виктор Ляшко, удар по «Охматдету» пришелся на корпус, где дети получали очищение крови при почечной недостаточности.

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