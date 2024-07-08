Удар по «Охматдиту»: вибухова хвиля відкинула лікаря, який в момент атаки робив операцію, відео

На щастя, лікар та його пацієнти живі.

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8 липня росіяни завдали ракетного удару по Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» в Києві.

Дитяча лікарня зазнала сильних руйнувань. На опублікованих у мережі відео та фото видно лікарняні палати з вибитими вікнами та плямами крові на підлозі.

У момент удару в лікарні проходили операції. Зокрема, вибузовою хвилею, відкинуло лікаря, який в цей час робив операцію. Відповідну інформацію поширюють в мережі.

На щастя, лікар та його пацієнти живі.

Поранені лікарі, медперсонал та інші працівники допомагають евакуйовувати дітей та розбирати завали.

Як повідомляв очільник МОЗ Віктор Ляшко, удар по «Охматдиту» прийшовся на корпус, де діти отримували очищення крові при нирковій недостатності.

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