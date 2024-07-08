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Удар по «Охматдиту»: пошкоджено реанімаційне, операційне та онкологічне відділення, — Віктор Ляшко

13:00, 8 липня 2024
Удар був по корпусу, де діти отримували очищення крові при нирковій недостатності.
Удар по «Охматдиту»: пошкоджено реанімаційне, операційне та онкологічне відділення, — Віктор Ляшко
Фото: КМВА
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8 липня російські війська завдали ракетного удару по Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» в Києві.

Удар по «Охматдиту» прийшовся на корпус, де діти отримували очищення крові при нирковій недостатності. Про це заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

Він зазначив, що пошкоджені реанімаційні, операційні, онкологічне відділення. Найперше завдання - перевезти пацієнтів туди, де є апарати ШВЛ та кисень, — повідомив міністр.

Наразі на території медичного закладу тривають рятувальні роботи – усі розбирають завали зруйнованої частини будівлі, під якими можуть бути люди.

КМВА зазначає, що зі зруйнованого корпусу Охматдиту 5 дітей вивезли на перегоспіталізацию.

У свою чергу hromadske із посиланням на виконувачку обов’язків завідувачки реанімаційного відділення повідомило, що діти в момент обстрілу були у підвалі, а  постраждав персонал відділення.

Як повідомив Президент Володимир Зеленський, під завалами зруйнованої будівлі можуть бути люди. Точна кількість поранених і загиблих наразі невідома.

«Дитяча лікарня «Охматдит» у Києві. Одна з найважливіших не лише в Україні, а й у Європі виключно дитяча лікарня. … росія не може не знати, куди летять її ракети, і повинна сповна відповісти за всі свої злочини: проти людей, проти дітей, проти людяності загалом», - написав він.

Київська міська державна адміністрація повідомила, що зараз пацієнтів дитячої лікарні евакуюють до інших комунальних медичних закладів Києва.

Фото: КМВА

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