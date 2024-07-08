Ракетний удар рф по Києву: Кличко повідомив про влучання в житловий будинок

Ворог вдарив ракетою по будинку в Шевченківському районі Києва.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у результаті ракетної атаки рф на столицю є влучання в житловий будинок в Шевченківському районі міста.

«Пошкоджені підʼїзди. Один зруйнований. Відбувається евакуація мешканців», - повідомив Кличко.

У свою чергу начальник КМВА Сергій Попко повідомляв, що станом на 11:54 попередньо у Києві відомо про сімох загиблих.

Також ми писали, що у результаті ракетного удару у Шевченківському районі постраждала дитяча лікарня «Охматдит».

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