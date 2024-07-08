Ракетный удар рф по Киеву: Кличко сообщил о попадании в жилой дом

Враг ударил ракетой по дому в Шевченковском районе Киева.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате ракетной атаки рф на столицу есть попадание в жилой дом в Шевченковском районе города.

«Повреждены подъезды. Один разрушен. Происходит эвакуация жителей», - сообщил Кличко.

В свою очередь, начальник КГВА Сергей Попко сообщал, что по состоянию на 11:54 предварительно в Киеве известно о семи погибших.

Также мы писали, что в результате ракетного удара в Шевченковском районе пострадала детская больница «Охматдет».

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