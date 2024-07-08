«Это чистый террор», — посол Австрии о ракетном ударе по «Охматдету»

Посол Австрии Арад Бенкьо шокирован ударом по территории детской больницы «Охматдет» в Киеве.

Фото: ГСЧС

Как известно, 8 июля во время ракетного удара россии по Киеву пострадала детская больница «Охматдет».

Посол Австрии Арад Бенкьо шокирован попаданием по территории детской больницы. Он на своей странице в соцсети Х распространил сообщение с видео с места попадания.

«На этот раз попало в детскую больницу «Охматдет». Австрия много лет поддерживала этот центр и многие его отделения. Это заведение, заботящееся о младенцах и детях. Эта российская атака – это чистый террор», – написал Арад Бенкьо.

Ранее сообщалось, что десятки киевлян пришли помочь разобрать завалы в больнице.

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