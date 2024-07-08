«Це чистий терор», — посол Австрії про ракетний удар по «Охматдиту»

Посол Австрії Арад Бенкьо шокований ударом по території дитячої лікарні «Охматдит» у Києві.

Фото: ДСНС

Як відомо, 8 липня під час ракетного удару росії по Києву постраждала дитяча лікарня «Охматдит».

Посол Австрії Арад Бенкьо шокований влучанням по території дитячої лікарні. Він у своїй сторінці у соцмережі Х поширив допис з відео із місця влучання.

«Цього разу влучило у дитячу лікарню «Охматдит». Австрія багато років підтримувала цей центр і багато його відділень. Це заклад, що піклується про немовлят і дітей. Ця російська атака – це чистий терор», – написав Арад Бенкьо.

Раніше ми писали, що десятки киян прийшли допомогти розібрати завали.

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