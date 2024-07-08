У Кривому Розі внаслідок обстрілу багато загиблих і поранених

Станом на зараз відомо про 10 загиблих внаслідок російського ракетного удару.

У Кривому Розі пролунало кілька потужних вибухів під час масовоної російської атаки. Станом на цю годину відомо про 10 загиблих та з1 постраждалого. Про це повідомляє міський голова Олександр Вілкул.

"Декілька влучань. Зокрема – по адміністративній будівлі промислового підприємства", ‒ йдеться у повідомленні.

Триває ліквідація наслідків.

Як відомо, 8 липня ворог здійснив чергову потужну атаку на Київ.

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