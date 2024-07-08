У Києві 5 загиблих внаслідок ракетної атаки, — КМВА

У КМВА також повідомили кількість постраждалих киян. Станом на цю хвилину, попередньо відомо про 5-х загиблих. Інформація уточнюється.

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Київська міська військова адміністрація оновила інформацію щодо наслідків ракетного удару росіян по столиці.

Там зазначають, що внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Святошинському, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах.

Попередні дані:

- в Солом’янському районі є пошкодження офісної будівлі;

- в Голосіївському – пошкоджено гаражі, горять автомобілі;

- в Дніпровському – палають уламки в житловій забудові.

- в Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок;

- в Святошинському районі горять уламки біля житлової будівлі; також виникла пожежа у приміщені одного з підприємств.

- в Деснянському районі займання будинку.

- В Шевченківському районі постраждала дитяча лікарня Охмадит, є руйнування.

«Станом на цю хвилину, попередньо відомо про 5-х загиблих. Інформація уточнюється.», - заявив начальник КМВА Сергій Попко.

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